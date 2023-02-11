Güneydeki Kıbrıs Üniversitesi bayraklarını yarıya indirdi
Adanın güneyindeki en büyük eğitim kurumu, devlet üniversitesi Kıbrıs Üniversitesi’nde yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.
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Adanın güneyindeki en büyük eğitim kurumu, devlet üniversitesi Kıbrıs Üniversitesi’nde yas nedeniyle bayraklar yarıya indirildi.
Kıbrıs Üniversitesi rektörlüğü, Kahramanmaraş Depremi’nde yaşamını kaybeden Kıbrıslı Türklere ve binlerce insana saygısını bayraklarını yarıya indirerek gösterdi, ortak acılar için yas sürecine katıldı.
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