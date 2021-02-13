Güneydeki eyleme polis müdahalesi: Tutuklu ve yaralananlar var

Güney Lefkoşa'da bazı örgütlerin coronavirüs tedbirlerine karşı alınan eylemine polis müdahale etti. Polisin tazyikli su ve cop kullandığı eylemde yaralanan ve tutuklananlar oldu.

Kitle eylemi yasağına rağmen eylem düzenleyen örgütlerin eyleminde Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı tarafından alınan bazı kısıtlama kararları protesto ediliyor.

Eylemde Kıbrıs Hükümeti’nin yolsuzluk ve “altın pasaport” politikalarına da tepki gösteriliyor.