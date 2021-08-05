Güneyde yoğun bakım üniteleri sınırlarına dayanıyor!

Kıbrıs’ın güneyinde devlet hastanelerinin koronavirüs pandemisi yüzünden zor zamanlardan geçtiği, yoğun bakım ünitelerinin büyük baskılara maruz kaldığı ve tehlike çanlarının çaldığı haber verildi.

Alithia gazetesi “Yoğun Bakım Üniteleri Sınırlarına Dayanıyor- Sağlık Sistemindeki Baskı Büyük” başlıklarıyla manşete çektiği haberinde, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü’nün (OKİPİ), önümüzdeki günlerde yoğun bakımlara yatışların artabileceği tahmininde bulunduğundan sürekli yatak kapasitesinin artırıldığını yazdı.

Sınırların gün geçtikçe daraldığını yazan gazete, tehlike sınırlarının aşılması halinde, sağlık sisteminin korunması için kısıtlayıcı tedbirler uygulanması gerekebileceğine işaret etti.

Meselenin yoğun bakım üniteleri kurulması değil de ekipman olduğunu yazan gazete, sorunun bu ünitelere uzman personel aktarılması olduğunu kaydetti.

59 yaşında bir kadının korona virüsünden ötürü hayatını kaybettiğini yazan gazete, tedavi görenlerin sayısının ise 273’e ulaştığını ve bunların yüzde 89’undan fazlasının ise aşılanmamış olduğunu belirtti.

273 kişiden 90’ının durumunun ciddi olduğunu yazan gazete, 90 kişiden 41’inin entübe olduğunu ifade etti.

Gazeteye göre, Epidemiyoloji Uzmanı Mihalis Voniatis ise açıklamasında, vaka sayısının basına yansıyandan fazla vaka olduğunu söyledi.

Pandeminin bu yıl bitmeyeceğini, küresel anlamda kontrol altına alınması için bir-iki yıl daha gerekeceğini ifade eden Voniatis, yoğun bakımlarda yatan hasta sayısının rekor düzeye ulaştığını söyledi.

Güneyde yapılan aşı sayısı 1 milyonu geçti. Genel Sağlık Sistemine kayıtlı olmayanların aşılanmasına başlanacak. Güneyde birinci doz aşı olanların oranı yüzde 74,5. Referans Hastanesi’nde tedavi gören kişilerin yüzde 90’ı aşısız. Referans hastanesinde şu an 72 kişinin tedavi görüyor, 4’ü entübe olmak üzere bu kişilerden 6’sının tedavisine “Yüksek Bağımlılık Ünitesi”nde devam ediliyor. Hastanedeki en genç hastanın yaşı 23, en yaşlısı ise 87. 72 hastadan yalnızca 8’i aşılı.

Bir milyon aşı barajı aşıldı

Gazete, başka bir haberinde ise, Kıbrıs’ın güneyinde yapılan aşı sayısının 1 milyonu geçtiğini ve ise Genel Sağlık Sistemine kayıtlı olmayanların aşılanmasına başlanacağını belirtti.

Güneyde birinci doz aşı olanların oranının yüzde 74,5 olduğu ifade edildi.

Gazete bu başlıkla yer verdiği başka bir haberinde ise, Referans Hastanesi’nde tedavi gören kişilerin yüzde 90’ının aşısız olduğunu yazdı.

Referans hastanesinde şu an 72 kişinin tedavi gördüğünü ve 4’ü entübe olmak üzere bu kişilerden 6’sının tedavisine “Yüksek Bağımlılık Ünitesi”nde devam edildiğini kaydeden gazete, hastanedeki en genç hastanın yaşının 23, en yaşlısının ise 87 olduğunu belirtti.

Haberde, 72 hastadan yalnızca 8’inin aşılı olduğu ifade edildi.

Haravgi gazetesinde yer alan bir haberde ise, Covid hastalarına yatak açılması için devlet hastanelerinde tedavi gören 228 hasta ile devlet hastanelerinin yoğun bakım ünitelerinde tedavisi devam eden 27 hastanın özel hastanelere sevk edildiği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi ise “Üçüncü Doz Aşı İhtimalini Araştırmaya Başladılar” başlıklı haberinde, Rum tarafındaki yetkililerin, AB tarafından 3’üncü doza yeşil ışık yakılması halinde hazır olmak için, hazırlık yaptıklarını yazdı.

Konunun gayri resmi olarak Sağlık Bakanı ile bilimsel danışma komitesi üyeleri arasında ele alındığını yazan gazeteye göre, Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas, Avrupa İlaç Ajansı’nın 3’üncü doza yeşil ışık yakması halinde süreçte gecikme yaşanmaması için aşı portalının hazırlanması amacıyla İnovasyon Müsteşarlığıyla bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

