Güneyde yeni pandemi servisleri açılıyor

Kıbrıs’ın güneyinde yer alan, Devlet Sağlık Hizmetleri Örgütü (OKİPİ) Basın Sözcüsü Charalambos Charilaou, Kıbrıs Haber Ajansı’na yaptığı açıklamalarda, “önümüzdeki günlerin sağlık sistemi için çok zor olması bekleniyor, hastaneye girecek hasta sayışı hızlıca artıyor ve yoğunluğun azaltılması amacıyla yeni COVID 19 servisleri açılması için özel plan harekete geçiriliyor” dedi.



Durumun endişe verici olduğunu, günden güne sayıların arttığını, hastaneye girişlerin çıkışlardan daha fazla olduğunu, dolayısıyla önümüzdeki günlerde durumun daha da kötüleşmesi beklendiğini söyleyen Charilaou, diğer hastalıklardan dolayı hastanelere girişlerin artması nedeniyle hastaların özel hastanelere gönderilmesi için sürecin başlatıldığını duyurdu.



Charilaou şöyle devam etti:

“Devlet hastanelerine gelen hastaların sayısında ciddi artış oldu, pozitif vaka oranına göre bu sayının daha da artması bekleniyor”.



“Planlarımıza göre durumu göğüsleyebilmek için, Limasol Genel Hastanesi’nde dün akşamdan itibaren artan ihtiyaçları karşılamak için bir servis daha açıldı ve gerekli olması durumunda diğer hastanelerde de daha başka servislerin açılması hedefleniyor.



“Durumu göğüsleyebilmek için Limasol Genel Hastanesi’nde, ağır hastalar için bir muayenehane daha çalışmaya başladı ve Sağlık Sigortası Örgütü ile işbirliği içinde ilgili protokollere uygun olarak evde bulunan durumları yönetmeye çalışıyoruz ve yanımıza sadece klinik bakıma ihtiyacı olanlar gelecek”.

“Üzerimizdeki baskının azaltılması yönünde, özel sektörün önümüzdeki günlerde daha çok hasta kabul edebilecek duruma ulaşmasını umuyoruz”.



