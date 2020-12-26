Güneyde vakalarda azalma: 25 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde vaka sayılarında ciddi azalma var, ancak, 2 kişi daha hayatını kaybetti.

536 PCR testinden ve 3330 hızlı test sonucu 25 Covid-19 pozitif saptandı.

Güneyde 2 kişi COVID-19'dan öldü ve toplam ölüm sayısı 111'e çıktı.

149 COVID-19 hastası hastaneye kaldırıldı, bunların 45'i ciddi durumda. 536'sı moleküler metot (PCR) ve 3.330'u hızlı antijen tespit metodu (hızlı test) olmak üzere toplam 3.866 hastalık tespit testi gerçekleştirildi.

Yirmi beş yeni hastalık vakası tespit edildi, bunlar moleküler testlerle (PCR) doğrulandı ve toplam vaka sayısı 19.391'e ulaştı.