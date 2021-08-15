Güneyde vaka sayısı kuzeyden az: 165
Son 24 saat saatte Covid-19 pozitif vaka sayıları, uzun bir dönemin ardından güneyi geçti.
A+A-
Son 24 saat saatte Covid-19 pozitif vaka sayıları, uzun bir dönemin ardından güneyi geçti.
Güneyde, Covid-19'dan yeni ölüm olmadığı duyuruldu, 14.008 PCR ve hızlı test sonucu 165 yeni vaka belirlendi.
Kuzeyde aynı süreçte vaka sayısı 178 oldu.
Güneyde yüzde 1.8'lik bir pozitiflik oranı açıklandı.
Mart 2020'den bu yana güneyde ölü sayısı 456 olarak kayıtlara geçti.
Kıbrıs Cumhuriyeti hastanelerinde 84'ünün durumu ağır olmak üzere 240 kişi tedavi görüyor.
Bunlardan 41'i entübe.
Bakanlık, hastanelerdeki insanların yüzde 82'sinin aşısız olduğunu söyledi.
Bu haber toplam 576 defa okunmuştur
Etiketler : corona virüs, corona, covid-19