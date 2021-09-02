Güneyde üçüncü doz aşıya onay

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 aşısının üçüncü dozunun yapılması onaylandı.

Bakanlar Kurulu’nun bugün aldığı karar doğrultusunda risk altındaki gruplar ve sağlık çalışanlarına üçüncü doz aşı uygulanacak.

Cyprus Mail’in haberine göre, Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas, son aşı tarihinin üzerinden 6 ay geçmiş olması şartıyla, üçüncü doz aşının 65 yaş üstü kişilere, bakım evlerinde kalanlar, bağışıklık sistemi zayıf olan her yaştaki kişiler ve sağlık çalışanlarına yapılacağını duyurdu.

Aşılanma takviminin daha sonra açıklanacağı da bildirildi.