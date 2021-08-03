Güneyde pozitiflik oranı artıyor





Kıbrıs’ın güneyinde koronavirüse bağlı pozitiflik oranının artış gösterdiği belirtildi.



Alithia gazetesi “Toplumdaki Pozitiflik Oranı Artıyor” başlıklı haberinde en son açıklanan 493 yeni vakaya ilişkin pozitiflik oranının yüzde 1.47 olduğuna dikkati çekti.



Gazete dün ayrıca, 81 yaşındaki kadın hasta ile 64, 76 ve 68 yaşlarındaki 3 erkek hastanın Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini yazdı.



Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısının 426’ya yükseldiğini yazan gazete, bunlardan 280’nin erkek (yüzde 66), 146’sının ise kadın (yüzde 34) olduğunu belirtti.



Kovid-19 nedeniyle hastanede tedavi gören kişi sayısının 287 olduğunu belirten gazete bunlardan 36’sı entübe olmak üzere 88’nin durumunun ciddi olduğunu yazdı.



Güneyde en çok Pfizer aşısı tercih ediliyor



Alithia gazetesi bir başka haberinde, adanın güneyinde en çok tercih edilen aşıların başında Pfizer’in geldiğini yazdı.



Alithia, Farmakoloji Dairesi’nin verilerine dayanarak en çok tercih edilen aşının Pfizer, en çok tercih edilen ikinci aşının “AstraZeneca”’, üçüncüsünün “Moderna” olduğunu, bunu ise “Johnson” aşısının takip ettiğini belirtti.



Gazete, Temmuz ayı sonuna kadar en az 1 doz aşı olan kişi oranının yüzde 73.8, aşı sürecini tamamlayanların oranının ise yüzde 65.3 olduğunu da yazdı.



Ülke kategorileri



Alithia, Kıbrıs Sağlık Bakanlığı’nın, ülkelerin epidemiyolojik durumuna göre ülke kategorilerini yeniden belirlediğini yazdılar.



Yeni değerlendirme neticesinde Lihtenştayn’ın turuncu kategoriden yeşil kategoriye geçirildiğini yazan gazete, İtalya ve Litvanya’nın yeşil kategoriden turuncu kategoriye, Lüksemburg’un kırmızıdan turuncuya gerilediğini belirtti.



Habere göre Azerbaycan, Fransa, İsviçre, Japonya, ABD turuncudan kırmızı kategoriye, İzlanda ise yeşilden kırmızı kategoriye alındı.



Gazete yeşil kategoride(düşük tehlikedeki ülkeler) yer alan ülkelerden gelenlerden PCR testi aranmadığını, turuncu ülkeden gelen yolcuların en fazla 72 saat önce yapılmış olumsuz PCR testi; kırmızı kategoride yer alanlardan ise yolculuktan en fazla 72 saat önce yapılmış olumsuz PCR testi ve Kıbrıs’a girişlerinde de test yaptırmalarının istendiğini anımsattı.



