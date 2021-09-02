Güneyde  nüfusun % 74,2’si tamamen aşılandı

Kıbrıs’ın güneyinde nüfusun yüzde 74,2’sinin iki doz aşısını olarak, tamamen aşılandığı haber verildi.

Alithia gazetesinde yer alan habere göre, 31 Ağustos tarihine kadar güneydeki yetişkin nüfusun (+18) yüzde 78,6’sı birinci doz aşısını olurken, yetişkin nüfusun yüzde 74,2’si de iki doz aşısını olarak, tamamen aşılandı.

16 ve 17 yaşındaki kişilerin yüzde 36,4’ünün 1’inci doz aşıyı olduklarını, yüzde 29’unun ise tamamen aşılandıklarını yazan gazete, 12-15 yaş grubundaki kişilerin yüzde 18,2’sinin birinci doz, yüzde 5,8’inin de iki doz aşılarını olduklarını belirtti.



Sahte aşı belgesi veren doktorun ikinci hastası da koronadan öldü



Öte yandan gazete başka bir haberinde ise, Larnaka’da, hastalarına sahte aşı belgesi verdiği gerekçesiyle zanlı konumundan olan kardiyoloğun ikinci hastasının da, korona virüsünden ötürü dün hayatını kaybettiğini haber verdi.

Dün hayatını kaybeden 41 yaşındaki kişinin söz konusu kardiyoloğun 2’inci hastası olduğunu yazan gazete, geçtiğimiz Cuma günü de söz konusu doktorun 43 yaşındaki bir hastasının korona virüsünden hayatını kaybettiğini anımsattı.

Gazete ölen iki hastanın dışında, bahse konu doktorun 3’ünci hastasının ise yoğun bakıma girdiğini ekledi.