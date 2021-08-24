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Güneyde nüfusun %72,3'ü çift doz aşılandı

Güneyde nüfusun %72,3'ü çift doz aşılandı

Kıbrıs'ın güneyindeki yetişkin nüfusun %72,3'ü coronavirüs aşı rejimini tamamladı. Nüfusun %77.6'sı en az ilk dozda aşılandı.

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Kıbrıs'ın güneyindeki yetişkin nüfusun %72,3'ü coronavirüs aşı rejimini tamamladı. Nüfusun %77.6'sı en az ilk dozda aşılandı.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı'na göre 16-17 yaşları arasında tam aşılıların oranı %25,6 iken, %34,4'ü en az ilk doz aşıyı yaptırdı.

12-15 yaş arası grupta ise %14’lük bir kesim ilk dozu yaptırdı.

Düne kadar tüm Kıbrıs'ta faaliyet gösteren randevusuz aşı merkezlerinde 33 bin 605 aşı yapıldı.

 

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