Güneyde kayıtsız kişilerden aşıya yoğun ilgi
Güneyde, genişletilmiş aşılanma programı çerçevesinde sağlık sistemine kayıtlı olmayan kişilere aşı yapılmaya başlandı.
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Güneyde, genişletilmiş aşılanma programı çerçevesinde sağlık sistemine kayıtlı olmayan kişilere aşı yapılmaya başlandı.
Yoğun ilgi ile karşılanan programa 3 saat içerisinde bin 385 kişiye aşı yapıldı.
Cyprus Mail’in haberine göre, randevusuz başvuru kabul edilen merkezlerde, Lefkoşa’da 427, Limasol’da 435, Larnaka’da 329, Baf’ta 110 ve Mağusa’da 84 aşı yapıldı.
Lefkoşa’da Engomi bölgesindeki fuar alanında kurulan aşı merkezinde uzun kuyruklar oluştu, sağlık sistemine kayıtlı olmayan yüzlerce kişi ücretsiz aşı oldu.
Program her Cuma, 08.00 – 14.00 saatleri arasında uygulanacak.
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