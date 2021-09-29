Güneyde devlet doktorları iş bırakma eylemi gerçekleştirdi

Güneyde “Kamu Doktorları Sendikası” ve “Kamu Çalışanları Sendikası”nın doktorlar kolu ile Sağlık Bakanı arasında dün yapılan görüşmeye rağmen, devlet doktorları sabah 8’den 11’e kadar 3 saatlik iş bırakma eylemi gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Mihalis Hacıpandelas görüşme boyunca aracı olmak için hazır olduğunu ifade ederek, sorunların çözülmesi için gerekli tedbirleri uygulayacak olan alt komitelerin oluşturulduğunu açıkladı. Devlet doktorlarının sendikaları, sağlık bakanının müdahalesini selamlayarak, üzerinde anlaşmaya varılan diyaloğun sonuç vermesi ve iş bırakma eylemlerinin daha da büyümesinden kaçınılması umudunu ifade etti.