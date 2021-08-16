Güneyde aşılama oranı %70’i geçti

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, nüfusun %70’ten fazlasının Covid-19’a karşı tamamen aşılandığını açıkladı.

14 Ağustos’a kadar elde edilen veriler esasında Kıbrıs’ın yetişkin nüfusunun %70,3’ü tamamen aşılandı. Avrupa Birliği’nde bu oran %62,4.

Bakanlık, yetişkin nüfusun %76,6’ının en az bir aşısını olduğunu, hedefin bu oranın Ağustos sonuna kadar %80’ı bulması olduğunu duyurdu. Avrupa Birliğinde bu oran % 73’de bulunuyor.

16-17 yaş grubunun %32’sinin ilk doz aşısını olduğu, %22,3’ünün tamamen aşılandığı belirtildi. 12-15 yaş grubunun aşılanmasına 2 Ağustos’ta başlandı. 14 Ağustos’a kadar bu grubun %8,6’sının aşılanması hedefleniyor.