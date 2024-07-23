Yiğitler Burcu Parkındaki tellerden, Kıbrıs’ın güneyine atlayan şahıs, aynı gün Lokmacı barikatına giderek “kuzeye geri dönmek” istedi, tutuklandı.

Zanlının, tellerden atlayarak güneye geçme nedenine ilişkin açıklaması şu oldu: “Güneyde arkadaşımın restoranı vardı, oraya gittim.”

Mahkemede olaya ilişkin detayları aktaran polis, zanlının, Pazar sabahı Lefkoşa’daki Yiğitler Burcu Parkında, tellerden atlayıp, Kıbrıs’ın güneyine geçtiğini söyledi.

Polis, zanlının aynı gün saat 23.00 sıralarında Lokmacı barikatına giderek görevli polis mensubuna “Kıbrıs’ın kuzeyine geçmek istediğini” söyleyip TC kimlik kartını verdiğini aktardı.

Polis, zanlının, “1. Derece Askeri Yasak Bölgeyi İhlal” suçundan tutuklandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, Türkiye vatandaşı olduğunu, Kıbrıs’ın kuzeyine turist vizesi ile 30 Haziran 2024 tarihinde geldiğini söyledi.

Polis, zanlının Kıbrıs’ta kalıcı bağı bulunmadığını belirterek, davaları görüşülünceye değin bir ayı geçmeyen bir süre ile merkezi cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı güneyde arkadaşının restoranı olduğunu, oraya gittiğini söyledi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Ergüden, zanlının bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.