Güneyde 5 ölüm, 311 yeni vaka

Kıbrıs’ın güneyinde koronavirüs nedeniyle 5 kişi daha hayatını kaybederken yapılan 48 bin 60 PCR veya hızlı testten 311’inin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı, Cuma günü ölenlerin 5’inin de erkek ve yaşlarının 88, 82, 64, 57 ve 53 olduğunu duyurdu.

Güneyde yapılan testlerde pozitiflik oranı yüzde 0.65 olarak açıklandı.

Hastanelerde halen tedavi gören 201 hastadan 77’sinin durumunun ciddi olduğu ve 45’inin ise entübe edildiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, bunlardan yüzde 83’ünün aşısız kişiler olduğunu duyurdu.

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 kaynaklı ölü sayısı 475’e çıktı.