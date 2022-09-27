Güneyde 4'üncü doz aşı yaşı düşürüldü

Kıbrıs'ın güneyinde koronavirüse karşı 4’üncü doz aşı yaşının dün itibarıyla düşürüldüğü belirtildi.

Haravgi gazetesi Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı'nın açıklamasına dayanarak 4’üncü dozunun yarından itibaren 30 yaş ve üzeri kişilere yapılmaya başlanacağı belirtildi.

Habere göre takviye dozu, huzur evlerinde ve kapalı tesislerde çalışanlar veya kalan kişilere, sağlık çalışanlarına, hamilelere ve nüfusun hassas grubuna dahil olan kişilere yapılabilecek.

Öte yandan Politis gazetesi 4’üncü doz aşının başladığı 20 Eylül tarihinden bu yana bin 119 kişinin aşı olduğunu yazdı.

Gazete dün ise saat 13.00’e kadar 279 kişinin aşı yaptırdığını belirtti.