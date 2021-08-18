Güneyde 443 vaka, 3 kişi hayatını kaybetti

Kıbrıs’ın kuzeyinde son 24 saatte toplam 44 bin 475 test yapıldı, 443 pozitif vakaya rastlandı, 3 kişi hayatını kaybetti.

Kıbrıs Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı hayatını kaybeden 3 kişiden birinin 56 yaşında bir erkek olduğunu, 2 kadının ise 84 ile 71 yaşlarında olduklarını bildirdi.

Hastanelerde tedavi gören 223 hastadan 90’ının durumunun ağır olduğu kaydedildi.