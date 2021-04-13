Güneyde 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kıbrıs'ın güneyinde, Narkotikle Mücadele Birimi’nin dün gerçekleştirdiği iki ayrı operasyon sonucunda toplam 32 kilo hint keneviri ele geçirilirken, 32 ve 37 yaşlarında iki kişinin tutuklandığı haber verildi.

32 yaşındaki ilk zanlının dün sabah 10.30 sıralarında yurt dışından Larnaka havalimanına geldiğini ve bagajında yapılan aramada 128 naylon poşet içerisinde toplam 27 kilo ağırlığında hint keneviri ele geçirildiğini duyuran güneydeki haber kaynakları, şahsın polis tarafından gözaltına alındığını kaydetti.

İkinci olayda ise, bir ihbarı değerlendiren polisin, dün sabah Baf’ta 37 yaşındaki bir kişinin kullandığı aracı durduğunu ve araçta 2 paket içerisinde 5 kilo hint keneviri ele geçirildiği belirtilirken, 37 yaşındaki kişinin de tutuklandığı ve gözaltına alındığı ifade edildi.