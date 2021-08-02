Güneyde 18 yaş üstü 188 binden fazla kişi aşılanmadı

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 salgınına yönelik en önemli sorun gençlerin aşıdan uzak durması olarak göze çarpıyor.



Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 18 yaş üstü 188 binden fazla kişinin aşılanmadığını açıkladı.



Tahminlere göre, Covid-19’a karşı nüfusun %73,8’i ilk doz aşıyı yaptı.



Bakanlık, 18 yaş üstü toplam 188.090 kişinin aşı yapmadığını; bunlardan 129.267’sinin 18-39 arası yaş grubundan olduğunu açıkladı.



Foto George Christophorou/Xinhua