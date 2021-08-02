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Güneyde 18 yaş üstü 188 binden fazla kişi aşılanmadı

Güneyde 18 yaş üstü 188 binden fazla kişi aşılanmadı

Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 salgınına yönelik en önemli sorun gençlerin aşıdan uzak durması olarak göze çarpıyor.

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Kıbrıs’ın güneyinde Covid-19 salgınına yönelik en önemli sorun gençlerin aşıdan uzak durması olarak göze çarpıyor.

Kıbrıs Sağlık Bakanlığı, 18 yaş üstü 188 binden fazla kişinin aşılanmadığını açıkladı.
 
Tahminlere göre,  Covid-19’a karşı nüfusun %73,8’i ilk doz aşıyı yaptı.
 
Bakanlık, 18 yaş üstü toplam 188.090 kişinin aşı yapmadığını; bunlardan 129.267’sinin 18-39 arası yaş grubundan olduğunu açıkladı.
 

Foto George Christophorou/Xinhua

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