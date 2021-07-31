Güneyde 12 yaş üstü için aşıya yeşil ışık

Kıbrıslı Rum Sağlık Bakanı Michalis Hadjipantelas, koronavirüsle ilgili Bilim Danışma Komitesi ve Kıbrıs Pediatri Derneği’nin tavsiyesinin ardından 2 Ağustos Pazartesi gününden itibaren 12 yaş ve üzeri çocuklara mRna teknoloji aşıları (Pfizer ve Moderna) yapılacağını açıkladı.

Cuma günkü Bakanlar Kurulu toplantısından sonra açıklamalarda bulunan Hadjipantelas, aşılanmanın gönüllülük esasında olacağını, ebeveynlerin veya yasal vasilerin rızasının gerekeceğini bildirdi.

Fransa, Almanya, İtalya, Litvanya ve Yunanistan gibi çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinin bugünden itibaren nüfusun daha büyük ölçüde korunması için 12-15 yaş grubunu aşılamaya başladıklarını belirten Hadjipantelas, Bakanlar Kurulu’nun koronavirüsünün yayılmasını önlemek için daha katı tedbirler almaya karar verdiğini, son Kararname’deki hükümleri 31 Ağustos’a kadar uzattığını ve bazı değişiklikler yaptığını duyurdu.

Sağlık Bakanı, bu değişiklikler arasında, SafePass göstermesi gereken azami kişi sayısını işyeri ve binalarda çalışanlar dâhil 20’den 10’a indirdiğini, hasta, devlet ya da özel hastane kabulünde ziyaretçi ve personel dâhil SafePass’ın 12 yaş ve üzeri grup için de zorunlu hale getirildiğini kaydetti.

Bakımevleri ve diğer kapalı binaları ziyaret edecek olan ziyaretçi ve personel dâhil kişilerin son 180 gün içinde Covid-19’dan iyileştiklerini gösteren bir kart veya bir aşı kartı veya 12 yaş ve üstü tüm kişilerin 72 saat geçerli negatif bir PCR testi göstermeleri de gerekiyor.

Kıbrıs’ta sürekli yaşamayan ve adaya gelen kişilerin, gelişlerinin 7’inci gün ve sonrasında PCR veya hızlı test yaptırmaları da zorunlu oluyor. Bir aşı kartı veya son 180 gün içinde koronavirüsten iyileştiklerini gösteren kişiler bu koşuldan muaf olacaklar. Sağlık Bakanlığı, ikameti adada olmayan kişilerin de Kıbrıs Cumhuriyeti’nde kaldıkları ilk 7 gün için Kıbrıs Uçuş Pass’ı göstermeleri gerektiğini belirtti.

Bakanlar Kurulu son olarak son 180 gün içerisinde Covid-19’dan iyileşenlerin bir kart ibraz etmeleri halinde antijen hızlı testini ücretsiz yaptırmalarına karar verdi.