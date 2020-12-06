Güner Burgul’un üzen vedası
Gençlik Dairesi eski müdürlerinden, eğitimci, Bisiklet Federasyonu’nun ülkemizdeki sembol ismi Güner Burgul hayatını kaybetti.
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Gençlik Dairesi eski müdürlerinden, eğitimci, Bisiklet Federasyonu’nun ülkemizdeki sembol ismi Güner Burgul hayatını kaybetti.
Spor ve eğitim camiasının sevilen ismi Güner Burgul’un kaybı büyük üzüntü yarattı.
Burgul, bir süredir kalp sorunu nedeniyle Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi görüyordu.
Burgul sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.
Güner Burgul, yarın Lefkoşa’da toprağa verilecek.
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