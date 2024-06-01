Vicdani Ret İnisiyatifi Sözcüsü Murat Kanatlı, Gülseren'de bir askerin gençlerin izinlerini kestiğini açıkladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kanatlı, "Neden şimdi bu gerginlik? Gülseren'de neler oluyor?" sorularını yöneltti.

Kanatlı'nın açıklaması şöyle:

"Gülseren'deki acemi birliğinde olan askerlerin ailelerin bazıları aradı, herkes kaygılı, çocukları izne çıkarılmadı, dün kışla önünde çocuklarını almak için bekleyen ailelerle gerginlik yaşanmış, böylesi izin kesmelerin sonuçlarını özellikle 18 19 yaş çocuklar üzerinde yarattığı travma sonuçlarını unutanlar Mehmet Çakıcı ile konuşsun, geçmişte çalışmaları vardı... Neden şimdi bu gerginlik? Gülseren'de neler oluyor?"