Gözler BM Genel Kurulu’nda…

Hristodulidis-Tatar-Guterres görüşmesinin yapılıp yapılmayacağının, bugünkü Erdoğan-Guterres görüşmesine bağlı olduğu ifade edildi.

New York’taki BM Genel Kurul çalışmaları çerçevesinde bugünden başlayarak hafta sonuna kadar devam edecek dört (3+1) görüşmenin, Kıbrıs sorununun ileriki adımlarını belirleyeceği ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, üç görüşmenin merkezinde, sırasıyla TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis ve Kıbrıslı Türk “lider” Ersin Tatar ile görüşecek olan BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in bulunduğunu yazdı.

Haberde, Hristodulidis-Tatar-Guterres görüşmesinin yapılıp yapılmayacağının ise bugünkü Erdoğan-Guterres görüşmesine bağlı olduğu ifade edildi.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis arasındaki görüşmenin de öneme sahip olduğunu yazan gazete, esas istenilen unsurun Erdoğan’ın, Kıbrıs sorununa ilişkin özel temsilcinin atanmasını kabul etmesi olduğunu da belirtti.

Gazete, KİPE’nin atıfta bulunduğu diplomatik kaynaklara dayanarak, BM Genel Sekreteri’nin, Erdoğan ile yapacağı görüşmede temsilci atanmasını kabul edip etmediğini soracağını yazdı.

Habere göre aynı kaynaklar, BM Genel Sekreterinin özel temsilci atamasını ileriye götürme konusunda olumsuz bir düşünce olması durumunda, atamanın müzakerelerin yeniden başlaması anlamına gelmemesine bağlı olarak nasıl gerekçelendirileceğinin de önemli olduğuna vurgu yaptılar.

Aynı kaynaklar, BM Genel Sekreteri ile cumartesi günü görüşecek olan Tatar’ın “Türkiye’nin yönlendirmesi olmaksızın kararlar vermeyeceğini” iddia etti.

Gazete, haberinde Nikos Hristodulidis’in, “BM Genel Sekreteri’nin TC Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yapacağı görüşmeyi önemli olarak addettiği” şeklindeki açıklamasına da yer verdi.

Politis gazetesi ise ilgili haberleri “New York’ta Kritik Görüşmeler Başlıyor-Bugün Guterres-Erdoğan Yarın İse Miçotakis-Erdoğan” başlıklarıyla aktarırken BM Genel Sekreteri’nin gerçekleştireceği görüşmelerin özel temsilci atanmasının ileriye götürülüp götürülmeyeceği noktasında oldukça önemli olduğunu yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Kıbrıs saatiyle 16.30’da BM Genel Kurulunda konuşacağını da anımsattı.

Haravgi gazetesi ise “Guterres Cuma Günü Hristodulidis Ertesi Gün ise Tatar İle Görüşecek” başlığını kullandı.