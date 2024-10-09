Görülmemiş siyasi rezalet!

UBP-YDP-DP Hükümeti 3’üncü gün de Meclis Başkanı'nı seçemedi, Meclis'i dahi açamadı. Saatler süren bekleyişin ardından Meclis'i açması beklenen UBP'li başkan Zorlu Töre, önce Saray’da “ikna” toplantısına katıldı, hemen ardından “hasta olduğu” iddiasıyla meclise gelmedi, hastaneye kaldırıldı. “En yaşlı üye” sıfatıyla genel kurulu açması beklenen Ali Pilli de akşam saatlerinde “rahatsızlandı”, Meclis kilitlendi.

Yaşanan gelişmeler üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında erken seçim önergesini sunduklarını açıkladı.

Erhürman, 15 Aralık 2024 tarihini önerdiklerini belirterek, yaşanan son gelişmelerin ülkenin yönetilemediğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Erhürman, “Meclis'te yaşananlar, bu yapıdan bir beklenti içinde olmanın mümkün olmadığını gösteriyor. Halk iradesine yeniden başvurmaktan başka çare kalmadı” dedi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin dünden bu yana ‘hasta’ olduğunu iddia eden Başbakan Üstel, yaşananlarla ilgili de CTP’yi suçladı. “Biz gece yarısı oldu buradayız, meclisin açılmasını bekliyoruz ama açılmıyor” dedi.

Üstel, “Dün, Kutlu Evren’e ‘ret’ oyu veren vekillerin bugün neden ‘onay’ vereceğini açıklayabilir misiniz?” sorusuna, “Bu, UBP’nin iç meselesidir” dedi, dönen pazarlıkları anlatmaktan kaçındı…

Öte yandan Üstel'in açıklamaları öncesinde UBP-DP-YDP Hükümeti Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı’nın Genel Kurul toplantısını açmadan "yasa dışı" bir şekilde Genel Kurul salonunda toplandı.

Hükümete mensup vekiller Genel Kurul'un yapıldığı toplantı odasında yerini aldı, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi vekilleri ise buna tepki gösterdi. Basın mensuplarını hızlı bir şekilde Genel Kurul'un toplantı yapıldığı odaya "Başbakan açıklama yapacak" diyerek davet eden UBP-DP-YDP Hükümeti, "Biz buradayız, Meclis'i açın" mesajı vermek istedi.

UBP-YDP-DP Hükümeti 3’üncü gün de Meclis Başkanı'nı seçemedi, Meclis'i dahi açamadı. Saatler süren bekleyişin ardından Meclis'i açması beklenen UBP'li başkan Zorlu Töre, önce Saray’da “ikna” toplantısına katıldı, hemen ardından “hasta olduğu” iddiasıyla meclise gelmedi, hastaneye kaldırıldı. “En yaşlı üye” sıfatıyla genel kurulu açması beklenen Ali Pilli de akşam saatlerinde “rahatsızlandı”, Meclis kilitlendi.

Yaşanan gelişmeler üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında erken seçim önergesini sunduklarını açıkladı.

Erhürman, 15 Aralık 2024 tarihini önerdiklerini belirterek, yaşanan son gelişmelerin ülkenin yönetilemediğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı.

Erhürman, “Meclis'te yaşananlar, bu yapıdan bir beklenti içinde olmanın mümkün olmadığını gösteriyor. Halk iradesine yeniden başvurmaktan başka çare kalmadı” dedi.

Başbakan Ünal Üstel ise, krizin patlak vermesinden 48 saat sonra ilk açıklamasını yaptı, yaşananlarla ilgili de CTP’yi suçladı. “Biz gece yarısı oldu buradayız, meclisin açılmasını bekliyoruz ama açılmıyor” dedi.

Üstel, “Dün, Kutlu Evren’e ‘ret’ oyu veren vekillerin bugün neden ‘onay’ vereceğini açıklayabilir misiniz?” sorusuna, “Bu, UBP’nin iç meselesidir” dedi, dönen pazarlıkları anlatmaktan kaçındı…

Öte yandan Üstel'in açıklamaları öncesinde UBP-DP-YDP Hükümeti Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı’nın Genel Kurul toplantısını açmadan "yasa dışı" bir şekilde Genel Kurul salonunda toplandı.

Hükümete mensup vekiller Genel Kurul'un yapıldığı toplantı odasında yerini aldı, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi vekilleri ise buna tepki gösterdi. Basın mensuplarını hızlı bir şekilde Genel Kurul'un toplantı yapıldığı odaya "Başbakan açıklama yapacak" diyerek davet eden UBP-DP-YDP Hükümeti, "Biz buradayız, Meclis'i açın" mesajı vermek istedi.

Gün boyu neler yaşandı?

CTP, erken seçim için Meclise önerge sundu

Pazartesi günkü Meclis oturumu, Salı günü de “kapatılamadı.” Bu kapsamda hem UBP hem de CTP Meclis Grupları, Meclis’te toplantılar gerçekleştirdi.

CTP lideri Tufan Erhürman, Meclis önünde yaptığı açıklamasında “UBP’nin koltuk değneği olmayacağız” dedi, Milletvekillerinin MYK’yı toplamak üzere genel merkeze gideceğini açıkladı.

Erhürman, MYK’da erken seçim tarihine ilişkin önerilerini belirleyeceklerini ifade etti.

CTP’nin Meclis Grubu toplantısının ardından, milletvekilleri ile basının karşısına geçen Tufan Erhürman, “Dün burada yaşananları herkes izledi. Dün gece açıklamamızda da söyledik, bugün bu işin bitmesi gerekir diye. Zorlu Töre hala meclis başkanı. Başkanlığı dün akşama kadar da devam etti. Zorlu Bey’e yönelik bir yazıya imza attık. Danışmanın Kurulu’nun çağrılıp, yeni seçim sürecinin başlamasını istedik. Zorlu Bey bunu yapmadı. Ersin Tatar’a vekalet ettiği içinde, Fazilet Hanım da Zorlu Bey’e vekalet eder durumda” dedi.

Erhürman, “Bugün bizden beklenen, bu çağrıyı, Fazilet Özdenefe’nin yapması ve seçimin yenilenmesi yönündeydi. Biz söylediğimiz şeyin arkasındayız, bu film bitmiştir. Burada teknik, hukuk, kim kime vekalet ediyordu meselesinin artık çok ötesindedir iş. Sabah grupta bu arkadaşlar tüm basının bildiği ismi değil başka ismi çıkarttılar o ismi seçtiremediler, başka aday belirlediler seçtiremediler. Kendi meclis başkanları Danışma Kurulu’nu toplanmaya çağırmayı reddetti” ifadelerini kullandı.

Tufan Erhürman, “CTP bize koltuk değneği olsun, CTP inisiyatifiyle toplantıyı yapalım noktasına gelindi. Biz film bitti diyoruz, iradenin yenilenmesi gerektiğini söylüyoruz. Zaten yönetme kapasiteleri yok, dün itibariyle bunu resmi olarak ilan eden bir yapı ile karşı karşıyayız. Bir an önce bu bitmeli. Zorlu Bey geri gelir, Ersin Bey döndüğünde yeni bir (Meclis Başkanı) seçim ilan edilir… Bunlar, bu saatten sonra ne bizim açımızdan anlam ifade eden şeylerdir, ne de bizim ötemizde kamuoyu için anlam ifade şeylerdir” dedi.

“Biz buna ortak olmayacağız” diyen Erhürman, “Fazilet Hanım Danışma Kurulu’nu çağırmayacak. Bu ülke yönetilmiyor. Bu ülkeyi yönetemiyoruz diyen bir yapı var karşımızda. Bu bir an önce temize havale edilmelidir” ifadelerini kullandı.

CTP lideri, “Mümkün olan en kısa sürede seçime gitmek gerek. Biz buradan çıkıp parti merkezine gidiyoruz. MYK’yı topluyoruz. Seçim tarihinin ne olmasına ilişkin kararlarımızı üretip kamuoyuyla paylaşacağız” dedi.

Daha sonra CTP MYK, akşam saatlerinde erken seçim önergesini Meclis’e sundu.

Önergede, 15 Aralık 2024 tarihi, erken seçim tarihi olarak sunuldu.

Tatar apar topar adaya döndü ama yetmedi

UBP-DP-YDP Hükümeti’nin 7 Ekim tarihinden bu yana Meclis Başkanı’nı seçememesi gündemdeki tazeliğini korurken, park açılışı yapmak için dün Türkiye’ye giden Cumhurbaşkanlığı makamındaki Ersin Tatar Meclis Genel Kurulu’nun toplanabilmesi için akşam saatlerinde apar topar adaya geri döndü.

Tatar, Ankara'da katıldığı konferansta, Meclis'teki başkanlık seçiminde yaşanan sorun üzerine ilk uçakla yurda döneceğini açıkladı.

"Programlarımı iptal ettim, Kıbrıs’a dönüyorum." diyen Tatar, Samsun ve Trabzon'daki programlarına katılamayacağını, Meclis'in toplanabilmesi için geri döneceğini kaydetti.

Ancak Tatar’ın adaya dönmesi yeterli olmadı, zira Zorlu Töre “hastalanarak” hastaneye kaldırıldı.

Töre önce Saray’a gitti, sonra “hastalandı”

Akşam saatlerinde Meclis Başkanı Zorlu Töre, Saray’da Ersin Tatar ve Ünal Üstel ile üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu görüşme Töre’yi “ikna” toplantısı olarak değerlendirildi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmenin sonunda Töre, makam aracıyla Saray’dan hızlıca ayrıldı, kayıplara karıştı.

Töre’den haber, saatler sonra geldi; Kolan Hastanesi’ne “yüksek tansiyon şikayetiyle” başvurduğu açıklandı.

Bu sırada, Meclisi açabilecek ikinci UBP’li isim Ali Pilli de Güzelyurt’ta, yine “yüksek tansiyon” şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

Her iki isim de gece boyunca hastanede “müşahede” altına alındı.

Arıklı, CTP’yi suçladı; koro başladı

Bu sırada Mecliste hareketli anlar yaşandı. Uzun saatler toplantı yapan UBP Meclis Grubu ile koalisyon ortakları, ara sıra Meclisi terk etti, geri döndü.

Meclisi terk edip geri dönenler arasında yer alan UBP-DP-YDP Hükümeti’nin küçük ortağı YDP’nin Genel Başkanı Erhan Arıklı, basına kısa bir açıklama yaptı ve Meclis Başkanlığı kriziyle ilgili CTP’yi suçladı.

Meclis bahçesinde kısa bir açıklamada yapan Erhan Arıklı, “CTP hem Meclis’i açmıyor, hem de Meclis açılmadığı için bizi suçluyor” dedi. Seçimin gerçekleşmemesi durumunda Hükümetin Anayasa’yı ihlal edebileceği sorusu üzerine ise Arıklı, “Bunun sorumlusu biz değiliz” diye konuştu.

Meclis Başkanı’nın şu anda hastanede tedavi altında olduğunu hatırlatan Erhan Arıklı, ellerindeki raporu ilettiklerini ve İç tüzük gereği Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe’nin Meclis’i açması gerektiğini ifade etti.

Arıklı, “Meclis Başkan Yardımcısı buradayken başkası genel kurulu açamaz. Çıkıp Meclis’i niye açmadıklarını açıklamaları lazım. Meclis’i açarlar, nisap sağlanmaz ve seçim yapamazsak o zaman haklılar. Ama Meclis’i açmıyorlar. Geçmişte bu tip şeyler yaşandı. Bunlar demokraside olan şeyler. Şu anda yaşanan Cumhuriyetçi Türk Partisi hem meclisi açmıyor, hem de dönüp bizi suçluyor. Şu anda yapılması gereken şey CTP’nin Meclisi açmasıdır” ifadelerini kullandı.

Arıklı’nın ardından pek çok UBP’li isim, 48 saat boyunca yaşanan krizden CTP’yi sorumlu tutacak açıklamalar yapmaya başladı.

CTP lideri Erhürman:

“Erken seçim önergesini sunduk”

İlerleyen saatlerde CTP Meclis Grubu, Meclis bahçesinde bir basın açıklaması düzenledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında erken seçim önergesini sunduklarını açıkladı.

Erhürman, 15 Aralık 2024 tarihini önerdiklerini belirterek, yaşanan son gelişmelerin ülkenin yönetilemediğini açıkça ortaya koyduğunu vurguladı. Erhürman, “Meclis'te yaşananlar, bu yapıdan bir beklenti içinde olmanın mümkün olmadığını gösteriyor. Halk iradesine yeniden başvurmaktan başka çare kalmadı” dedi.

Meclis Başkanı seçiminde yaşanan tartışmalara da değinen Erhürman, hükümetin 29 milletvekiline sahip olmasına rağmen Meclis'te 26 “hayır” oyu çıktığını hatırlatarak, “Dün 26 hayır dedikleri adaya bugün 27 evet denileceği söyleniyor. Bu çelişki, ülkenin nasıl yönetilemediğini gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasi krizin derinleştiğini belirten Erhürman, “Memlekette sorunlar diz boyu, ekonomi dibe vurmuşken, bu tür siyasi oyunlarla vakit kaybediyoruz” şeklinde konuştu.

Ersin Tatar’ın erken gelmesine rağmen yaşanan krizde hiçbir şey değişmediğine dikkat çeken Erhürman, Tatar’ın ziyaretlerini tamamlayamamasının hiçbir şey değiştirmediğini söyledi.

Erhürman, mevcut yapının sürdürülemez olduğunu belirterek, “Hem suçlu hem güçlü olanlara prim vermeyeceğiz. Bir an önce bu yapıdan kurtulmak gerekiyor. Erken seçim önerimizi sunduk ve ülkeyi bu kaostan çıkarmak için adım attık” dedi.

Üstel, “gündemimizde erken seçim yok” dedi

Başbakan Ünal Üstel son günlerde devam eden Meclis Başkanlığı kriziyle ilgili ile kez açıklama yaptı, “Seçimden UBP hiçbir zaman kaçmadı, ama şu anda gündemimiz bu değil” dedi.

Meclis Başkanı Zorlu Töre’nin dünden bu yana devam eden bir olduğunu iddia eden Başbakan Üstel, bugün yaşananlarla ilgili de CTP’yi suçladı. “Biz gece yarısı oldu buradayız, meclisin açılmasını bekliyoruz ama açılmıyor” dedi.

Öncelikli gündemlerinin bir erken seçim değil, ilk olarak Meclis'in işleyebilmesi ve ekonomi olduğunu söyleyen Üstel, "Bunun için ısrarcı olmaya devam edeceğiz" şeklinde görüş bildirdi.

Kendisine yöneltilen 'Kutlu Evren bu kez seçilecek mi?" sorusunu da yanıtlayan Ünal Üstel, "Bu kez seçilecek" dedi.

Üstel, YENİDÜZEN Haber Müdürü Ertuğrul Senova'nın kendisine yönelttiği "Pazartesi günü Kutlu Evren'e 'Hayır' diyenler, şimdi Kutlu Evren'e neden 'Evet' desin sorusu üzerine gülerek "O UBP'nin iç meselesidir" cevabını verdi.

"Yasa dışı" bir şekilde toplanmaya çalıştılar

Öte yandan Üstel'in açıklamaları öncesinde UBP-DP-YDP Hükümeti Meclis Başkanı ve Meclis Başkan Yardımcısı’nın Genel Kurul toplantısını açmadan "yasa dışı" bir şekilde Genel Kurul toplantısı odasında toplandı.

Hükümete mensup vekiller Genel Kurul'un yapıldığı toplantı odasında yerini aldı, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi vekilleri ise buna tepki gösterdi. Basın mensuplarını hızlı bir şekilde Genel Kurul'un toplantı yapıldığı odaya "Başbakan açıklama yapacak" diyerek davet eden UBP-DP-YDP Hükümeti, "Biz buradayız, Meclis'i açın" mesajı vermek istedi.

CTP lideri Erhürman’dan, Üstel’e yanıt:

“Trajikomik bir açıklamayla basının gözüne baka baka yalan söyledi”

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, Ünal Üstel’in Mecliste yaptığı açıklamayı “trajikomik” olarak niteledi, “Basın mensuplarının gözünün içine baka baka yalan söylediler” diyerek, Zorlu Töre’nin önceki geceden itibaren “hasta” olduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı, örnekler sundu.

Meclis bahçesinde açıklama yapan Erhürman, önceki gece Zorlu Töre’nin hasta olmadığını, Üstel’in imzasıyla Zorlu Töre’nin Danışma Kurulu’nu toplamasını istediğini ancak Töre’nin bunu reddettiğini, gece yarısına kadar Mecliste bulunduğunu söyledi.

Erhürman, “Töre, gece yarısına kadar Meclisteydi ve rahatsız falan da değildi. Bir adım daha gideyim ve ispatlayım; peki neden Ersin Tatar’a bugün ziyaretini yarıda kes de gel dendi?” diye sordu.