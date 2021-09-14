Gönyeli’de uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklu

Lefkoşa’da bir evde uyuşturucu satışı yapıldığını öğrenen narkotik polisinin başlattığı operasyonda zanlılar E.K.O., O.D.G.I, G.P, C.K.N, C.W.U.W., C.İ.E. tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Serkan Sakallı 13 Eylül saat 10.00 sularında Gönyeli’de sakin C.I.E’nin evinde kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun ve bu maddelerin satışının yapıldığının öğrenildiğini ve ayni gün saat Narkotik’te görevli bir polis ekibi tarafından bahse konu ev ziyaret edilerek, zanlılar E.K.O, O.D.G.I, G.P, C.K.N, C.W.U.W., C.İ.E’nin tespit edilerek alıkonulduğunu söyledi.

Polis yapılan baskında evin mahkeme emri ile arandığını, arama neticesinde O.D.G.I ve C.İ.E’ye ait olduğu belirlenen evin yatak odasında, satışa hazırlanmak üzere düzenlenmiş yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis evde devam eden aramada farklı odalara saklanmış, satışa hazır vaziyette toplam yaklaşık 10 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 500 TL nakit para bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

“Uyuşturucu maddeleri güneyden temin ettiler”

Polis zanlıların tutuklanmalarının ardından yapılan sorgularda, zanlı E.K.O’dan yapılan soruşturmalarda, Eylül 2021 ayı içerisinde Kıbrıs’ın güneyinden internet üzerinden irtibata geçtiği şahıs ile 14 gram ağırlığındaki Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu maddeyi, ismini Henry olarak bildiği şahıs aracılığı ile ithal edip Gönyeli'de tanımadığı bir şahıstan aldığının tespit edildiğini söyledi. Yine yapılan soruşturmalarda zanlının tasarrufunda bulunan 14 gram ağırlığındaki uyuşturucu maddeleri Eylül 2021 ayı içerisinde zanlılar O.D.G.I, G.P ve C.K.N’ye verdiğinin tespit edildiğini kaydetti. Polis zanlı E.K.O’nun ayrıca 11 Eylül’de ayni şekilde aynı şahıs ile irtibat kurup, güneyden toplamda 41 gram ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu maddeyi ithal ettirip Gönyeli'de teslim aldığını da aktardı.

Mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini, zanlılarının verdiği ifade ve beyanların teyit edileceğini, aranan emareler ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis, ilk etapta zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla zanlıların soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.