Gönyeli’de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Lefkoşa’da meydana gelen ‘Kanunsuz Uyuşturucu Madde Sentetik Cannabinoid Alma ve Bulundurma’ meselesi ile ilgili tutuklanan zanlı L.T.O mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Cemal Ramiz, zanlının ‘Kanunsuz Uyuşturucu Madde Alma ve Bulundurma’ suçunu işlediğini belirtti. Polis, 28 Eylül akşam saatlerinde, Gönyeli’de ikamet eden L.T.O’nun evinde yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 2 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu madde ve 6 adet üzerinde uyuşturucu kalıntısı olduğuna inanılan kağıt parçaları bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis zanlının suçüstü tutuklandığını ve gönüllü ifade verip, uyuşturucu maddeyi, aranan bir şahıstan 3 bin TL karşılığında aldığını itiraf ettiğini belirtti. Tahkikatın devam ettiğini, aranan bir kişi, kayıp emareler ve alınacak ifadeler olduğunu söylen polis, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.