Gönyeli’de ilk işaret “fişeği” atıldı

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gönyeli Örgüt binasında “Gönyeli buluşması” etkinliği yoğun katılımla gerçekleşti. Etkinliğe CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman’ın yanı sıra Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler de katılarak konuşma gerçekleştirdi. “Birlik, Mücadele, Dayanışma” sloganlarının atıldığı etkinlikte, yolun birlikte yürüneceği mesajları verildi. Etkinlikte ayrıca CTP Lefkoşa İlçesi Gönyeli Ocak Örgüt Başkanı Hülya Akbil de konuştu ve etkinliğe katılan herkese teşekkür etti. Tufan Erhürman etkinlikte yaptığı konuşmada, beş yıl önce açılan kötü parantezin önümüzdeki seçimlerde kapanacağını vurguladı. TDP Başkanı Zeki Çeler ise yaptığı konuşmada, “Bu ülkeye; aydınlık bir yüzle, toplumunu seven, samimiyetle inanan, anayasasını sonuna kadar koruyacak bir adayla bu yola baş koyduk” ifadelerini kullandı.

Erhürman: Birlikte yürüyeceğiz, birlikte kazanacağız ve bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz

Etkinlikte konuşan CTP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, “İlk işaret fişeğini burada yaktık” ifadelerini kullandı. “Hep birlikte yürüyeceğiz, hep birlikte kazanacağız” diyen Erhürman, tüm TDP camiasına çok özel bir teşekkür borçlu olduklarının altını çizdi. Söz konusu dayanışmanın, memleketin geleceği için büyük bir umut olduğuna vurgu yapan Erhürman, “Dört buçuk yılı geçti, artık beş yıla doğru gidiyoruz. Maalesef bu ülkenin tarihinde çok kötü bir parantez açıldı. O parantezin içinde demokrasi yok, özgürlük yok, çocuklarımızın ve torunlarımızın göçü var. O parantezin içinde, tırnaklarımızla tutunduğumuz toprağın kaydığını görüyoruz” dedi. “Bu kötü parantez kapanacak. Hep birlikte çalışacağız, hep birlikte kazanacağız ve birlikte yöneteceğiz” diyen Erhürman, ilk kez beş yıllık bir dönemin sıfır müzakereyle kapanacağını vurguladı. Söz konusu beş yılın, Kıbrıs Türk halkının hayatından çalınan beş yıl olarak niteleyen Erhürman, “Cumhurbaşkanlığı makamı, bu ülkede halkın dışarıya açılan penceresidir. Beş yıldır bütün kapılar bu halkın yüzüne kapanmıştır. Beş yıl kaybettik; beş yıl daha kaybetmeye asla tahammülümüz yoktur. Beş yıl daha kaybetmek, bu topraklara geçirilmiş tırnakların sökülmesi demektir. Ben asla toprağımdan, bu ülkenin çocuklarından, torunlarından vazgeçmem. Bu topraklar bizimdir” dedi. İki eşit kurucu devlete dayalı, iki toplumlu, iki bölgeli, siyasi eşitliğe dayalı federasyon görüşeceklerini belirten Erhürman, Birleşmiş Milletler’in zemininin de bu olduğunu anımsattı. Tufan Erhürman, “Bu memlekette çözüme ihtiyaç var, sorunların çözülmesine ihtiyaç var. Bu memlekette çocuklarımızın göç etmesini engellemeye ihtiyaç var. Birlikte yürüyeceğiz, birlikte kazanacağız ve bu ülkeyi birlikte yöneteceğiz. Özgüvenimiz bilgimizden kaynaklanır ama bundan da fazlası var: Bu özgüven, Tufan Erhürman’ın özgüveni değil; bu özgüven, yetişmiş insanlara duyulan özgüvendir. En büyük özgüvenimiz, yetişmiş insanlardır. Birlikte yürüyelim, birlikte kazanalım, ülkeyi birlikte yönetelim” diye ekledi.

Çeler: Hiçbir zaman kaybetmediğimiz umut için buradayız

Etkinlikte konuşan TDP Genel Başkanı Zeki Çeler, “Yaşadığımız bunca sıkıntı içerisinde hiçbir zaman kaybetmediğimiz umut için buradayız” dedi. TDP olarak bu süreçte ne yapılması gerektiğini çok düşündüklerini belirten Çeler, “Ya bölünecektik ya da birlikte hareket edip, bizi bölmeye çalışanlara karşı birlikte mücadele edecektik. Biz parti olarak Parti Meclisi'nde kararımızı aldık: Birlikte yürüyoruz. Bu yolu birlikte yürüyecek, sonuna kadar götürecek ve başaracağız” diye konuştu. Bu ülkeye; aydınlık bir yüzle, toplumunu seven, samimiyetle inanan, anayasasını sonuna kadar koruyacak bir adayla bu yola baş koyduklarının altını çizen Çeler, “Yeni bir dönem, geçmişte özlediğimiz günleri yeniden kazanmamıza vesile olacak” dedi. Zeki Çeler, “Yolumuz çok uzun ve zor olabilir ama birlikte başaracağız” diye ekledi.