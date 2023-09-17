Gönyeli’de 1 kişi uyuşturucudan tutuklandı

Gönyeli’de aracında uyuşturucu içeren sigara ve üzerinde uyuşturucu kalıntısı olan peçete ile kâğıtlar bulunan 1 kişi tutuklandı.

Polis açıklamasına göre, polis ekipleri tarafından H.H.H (E-38)’in arabasında yapılan aramada uyuşturucu içeren ucu yanık sarma sigara, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunan peçete ve kâğıtlar ile araba dışına atılmış halde uyuşturucu içeren ucu yanık sarma sigara bulundu.

Dün saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayla ilgili soruşturma devam ediyor.