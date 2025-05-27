Kıbrıslı Türk ‘lider’ Ersin Tatar’ın, Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in de dahil olacağı üçlü görüşmeye, “mal – mülk meselesi” olarak nitelediği mülkiye krizi ve tutuklamaları bahane ederek katılmamasına bir eleştiri de Gönyeli – Alayköy Belediye Başkanı Hüseyin Amcaoğlu’ndan geldi.

Amcaoğlu, “Meydanı Rum tarafına bırakmamak gerek. Gidebileceğimiz her noktaya gitmeliyiz, gitmezsek bizi kim duyacak, anlayacak?” diye sordu.

Kanal T’de, gazeteci Nazar Erişkin’in sunduğu programa konuk olan Amcaoğlu, Tatar’ın üçlü görüşmeye katılmayacağını açıklamasına ilişkin düşüncelerinin sorulması üzerine, “Meydanı Rum kesimine bırakmamak gerek. Çünkü bu durumda, tek taraflı şekilde onlar konuşacak, anlatacak. Gidebileceğimiz noktaya kadar gitmemiz gerek” dedi.

Belediyeler Birliği heyetinin Brüksel’deki temaslarına işaret eden Amcaoğlu, şöyle devam etti:

“Kıbrıs Türk tarafında belediyeciliğin ne noktada olduğu, nasıl hizmetler verebildiği, sosyal belediyecilik konusunda ne gibi adımlar atıldığını anlattık. Beklentilerimizi dile getirdik. Kuzeydeki belediyelere ayrılan bütçe 2 milyon Euro, güneydekilere ise 30 milyon Euro. Bu dengeyi bizim lehimize değiştirin dedim örneğin. Biz orada olmasak, bunları söylemesek, bizi kim duyacak, anlayacak?”

Ersin Tatar’ın üçlü görüşmeye katılmama kararına bir tepki de UBP Milletvekili Ali Pilli’den gelmişti. Pilli, dünkü Meclis Genel Kurul toplantısında, “Üçlü, beşli… Görüşeceksin, masadan kaçmayacaksın” demişti.