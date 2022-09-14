Girne’de Street Food Festival and Bazaar
Girne’de çeşit çeşit sokak lezzetlerinin yer alacağı Street Food Festival and Bazaar yapılıyor.
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Girne’de çeşit çeşit sokak lezzetlerinin yer alacağı Street Food Festival and Bazaar yapılıyor.
16 Eylül Cuma saat 18’de başlayacak olan festival Girne Zeytinlik’te yer alan Villaggio Templos Restorant’ın bahçesinde gerçekleşecek.
Etkinlikte Kaan Batural Acuoustic Trio da müzikleri ile sahne alacak.
Festival kapsamında ülkemiz yemeklerinin yanı sıra dünya sokak lezzetleri de yemek severlerin beğenisine sunulacak.
Küçük emekçilerin stantlarının yer alacağı etkinlikte pazar kurulacak, satış gerçekleşecek.
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Etiketler : Street Food Festival and Bazaar, Villaggio Templos