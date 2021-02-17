Girne’de 10 bin paket gıda yardımı

Girne’de ihtiyaçlı ailelere gıda yardımcı için yapılan kampanya Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler destek verdi, 10 bin paket gıda yardımı dağıtıldı.



Gıda yardımlarının Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı yanı sıra Girne Belediyesi, Lefkoşa Kaymakamlığı ve İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda dağıtılacağı açıklandı.



Gıda paketlerinin tesliminde Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ve İş İnsanı Halil Falyalı konuştu, ihtiyaç sahiplerinin belediyeye başvurması istendi.