Girne ve Lefkoşa'da uyuşturucu: 2 tutuklu

Girne’de dün 20 yaşındaki H.H.A.A.'nın (E) kaldığı evinde mahkeme emri gereği polis tarafından yapılan aramada, saksı içerisinde ekili toplam iki kök hintkeneviri türü olduğuna inanılan bitki bulunarak emare olarak alındı. Söz konusu şahıs tutuklandı.

Lefkoşa’da ise dün 22 yaşındaki D.P.J'nin (E) kaldığı evinde mahkeme emri gereği polis tarafından yapılan aramada satışa hazır vaziyette 16 paketten oluşan yaklaşık 5 gram ağırlığında uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak, emare olarak alındı.

Adı geçen kişiyi tutuklayan polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.