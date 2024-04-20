Girne Turizm Şöleni yapıldı

Turizm Haftası kapsamında Girne’de bugün, “Turizm Şöleni” düzenlendi.

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı organizasyonunda, Girne Belediyesi katkılarıyla Girne Antik Liman’da yer alan Turizm Şöleni, gece saatlerine kadar sürecek.

Turizm Haftası kapsamında gerçekleştirilen şölenle ayrıca, Aralık 2022’de başlayan restorasyon ve renovasyon çalışmasıyla yeni bir görünüme kavuşan Girne Antik Liman’ın açılışı da gerçekleştirildi.

Turizm Şöleni, saat 11.00'de Girne Ramadan Cemil Meydanı ve Antik Liman arasında yer alan kortejle başladı.

Etkinlikte daha sonra Antik Liman girişinde kurulan sahnede, açılış konuşmaları yapıldı.

Şenkul: Umutsuz dönemde bile güzel işler yapıldı

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, bakanlığın Antik Liman, belediyenin ise Kordonboyu yenileme projelerinin, ülkenin içinden geçtiği umutsuz dönemde bile güzel şeyler yapılabileceğinin kanıtı olduğunu belirterek, yerel ve merkezi yönetimler arasında iş birliklerinin daha ciddi şekilde ele alınmasının, ülkede çok daha büyük değişiklikler yaratacağını söyledi.

Belediyeler yasasındaki değişiklikte katkısı olan herkese teşekkür eden Şenkul, yasadaki eksikliklerin giderilmesiyle, ortaya çıkan tüm bu eserlerin çok daha iyilerinin hayat bulacağına inanç belirtti.

Girne Turizm Şöleni

Girne Turizm Şöleni kapsamında, Antik Liman’da kurulan üç ayrı sahnede gün boyunca çeşitli konserler, modern dans, halk dansları, tiyatro gösterileri defileler; Antik Liman ve kale turları, karikatür çizimi, müzik dinletileri yer alacak.

Turizm Şöleni kapsamında ücretsiz ikramlar yapılırken, kurulan stantlarda gün boyunca Kıbrıs Türk kültürüne ait yiyecek, içecek ve el sanatlarının satışı da yapılacak.

Turizm şöleni bu gece saat 21.30’da Fikri Karayel konseriyle son bulacak.