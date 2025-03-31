Girne sakini 58 yaşındaki Sevda Ceylan yaşamını yitirdi

Girne’de sakin Sevda Ceylan (K-58) aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Ceylan, bugün saat 02.00 sıralarında, Girne’deki bir kumarhane içerisinde aniden rahatsızlandı.

Ceylan, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Açıklamada, ölüm sebebinin otopsi sonucunda tespit edileceği, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.