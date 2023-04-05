Girne Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ne anlamlı ziyaret

Girne Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli, Lapta-Alsancak-Karşıyaka Balıkçılar Birliği Başkanı Ertunç Birinci eşliğinde, Merit International Otelleri bünyesinde bulunan Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Aralık ayında yaralı olarak buldukları ve Cihan adını verdikleri Caretta caretta türü deniz kaplumbağasının tedavi süreci hakkında detaylı bilgi alan Komutanlık personeli, Merkezin faaliyetlerini de yerinde gözlemledi.

Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi’nden yapılan açıklamada, Sahil Güvenlik personeli tarafından Merkeze ulaştırılan 35 – 40 yaşlarındaki dişi iribaş deniz kaplumbağasının, ilk muayenesinde kafasına aldığı darbeye bağlı oluşan derin bir kırık, yüzgecine saplanan olta iğnesi, vücudunda kabuk ve yüzgeçlere zarar veren çok sayıda parazit tespit edildiği kaydedildi. Merkeze ilk getirildiğinde durumu oldukça kritik olan ve gerekli müdahaleler yapıldıktan sonra rehabilitasyon altına alınan Cihan isimli kaplumbağanın tedavisinin titizlikle devam ettiği belirtildi.

Kara: “Son 1 yıldır kafa ve kabuk yaralanması yaşayan çok sayıda kaplumbağaya ulaştık”

Cihan’ın çok sayıda travma ile Merkeze getirildiğini ifade eden Merit Otelleri Sosyal Sorumluluk Projeleri Müdürü Silem Sargın Kara, bunlardan en kritiğinin kafa yarası olduğunu belirtti. Özellikle son 1 yıldır kafa ve kabuk yaralanması yaşayan çok sayıda kaplumbağaya ulaştıklarını kaydeden Kara: “Bu gibi vakaların temelinde kasti yaralamalar, tekne tabanı veya pervanelerinin çarpması yatmaktadır. Bunun sonucunda, deniz kaplumbağalarında geçici veya kalıcı hasarlar oluşabilmekte, hatta kaplumbağalar hayatını kaybedebilmektedir” dedi. Yaralı deniz kaplumbağalarını doğal hayata tekrar kazandırabilmek için ekip olarak ellerinden geleni yaptıklarını belirten Kara, bu işin en önemli basamağının, yardıma muhtaç deniz kaplumbağalarının fark edilerek en kısa sürede Merkeze ulaştırılması olduğunu dile getirdi. Kara, Cihan’ı bularak büyük bir hassasiyet ile Merkeze getiren Girne Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

İşbirliği ve projeler için ilk adımlar atıldı

Oldukça verimli geçen ziyarette ayrıca, Girne Sahil Güvenlik Komutanlığı ile Meritta Deniz Kaplumbağaları Rehabilitasyon Merkezi arasında gerçekleşebilecek işbirlikleri ve projeler hakkında görüşmeler yapılarak ilk adımlar atıldı.