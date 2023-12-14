Girne-Değirmenlik yolunda araç yandı
Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde, Mehmet Sungur yönetimindeki KZ 505 plakalı araçta, muhtemelen benzin kaçağı sonucu yangın meydana geldi.
A+A-
Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde, Mehmet Sungur yönetimindeki KZ 505 plakalı araçta, muhtemelen benzin kaçağı sonucu yangın meydana geldi.
Saat 17:00 sıralarında, Değirmenlik istikametine doğru seyir halindeyken çıkan ve İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Soruşturma devam ediyor.
Fotoğraf: BRT
Bu haber toplam 611 defa okunmuştur