Girne-Değirmenlik yolunda araç yandı

Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde, Mehmet Sungur yönetimindeki KZ 505 plakalı araçta, muhtemelen benzin kaçağı sonucu yangın meydana geldi.

Saat 17:00 sıralarında, Değirmenlik istikametine doğru seyir halindeyken çıkan ve İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: BRT