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Girne-Değirmenlik yolunda araç yandı

Girne-Değirmenlik yolunda araç yandı

Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde, Mehmet Sungur yönetimindeki KZ 505 plakalı araçta, muhtemelen benzin kaçağı sonucu yangın meydana geldi.

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Girne-Değirmenlik Anayolu üzerinde, Mehmet Sungur yönetimindeki KZ 505 plakalı araçta, muhtemelen benzin kaçağı sonucu yangın meydana geldi.

Saat 17:00 sıralarında, Değirmenlik istikametine doğru seyir halindeyken  çıkan  ve İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülen araç tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Soruşturma devam ediyor.

Fotoğraf: BRT

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