Girne Belediyesi çocuk oyunu yazma yarışması düzenliyor

Girne Belediyesi 1. Müzikli Oyun ve Müzikal Oyun Yazma yarışması ve Girne Belediyesi 1. “Alikko ile Caher” Çocuk Oyunu yazma yarışmalarıyla ilgili olarak, bugün Girne Belediyesi Hizmet Binası Toplantı salonunda bir basın toplantısı düzenlendi.

Girne Belediyesi Toplantı salonunda gerçekleştirilen basın toplantısına Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik, Girne Belediyesi Meclis üyelerinden, Pelin Aydın Kutluba ve Ziya Egemen Sencer katıldı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, 6 buçuk yıllık görev sürecinin ilk gününden itibaren, kentte kültür sanatı geliştirmek için önemli çalışmalar yapıldığını vurgulayarak, bu süreçte kültür sanat aktivitelerinin de ivme kazandığına işaret etti.

Girne Belediyesi 1. Müzikli Oyun ve Müzikal Oyun Yazma yarışmasının konusunun “Kuzey Kıbrıs” olarak belirlendiğini, Girne Belediyesi 1. “Alikko ile Caher” Çocuk Oyunu yazma yarışmasında ise konunun serbest bırakıldığını dile getiren Güngördü, yarışmaya başvuruların 15 Kasım -15 Şubat Tarihleri arasında olacağını kaydetti.

İki yarışmanın toplam 27 bin Türk lirası ödülü olacağını bunun yanında, değerlendirmeye alınacak eserlerin basılı kitap haline getirileceğini söyleyen Güngördü, yarışmalarda, jürinin sanatçılar, yazarlar, şairlerden oluşacağını, bunun yanında çocuk oyunlarının değerlendirilmesinde çocuk psikologlarının da yer alacağını kaydetti.



Atik: “Girne’de sanatın bir kültür haline gelmesi için 6 buçuk yıldır uğraş veriyoruz”

Girne Belediyesi Genel Sanat Yönetmeni Derman Atik de, ülkede devletin bir sanat politikası olmamasına rağmen, Girne Belediyesi’nin bir sanat politikası olduğunu ifade ederek, Girne’de sanatın bir kültür haline gelmesi için 6 buçuk yıldır uğraş verdiklerini kaydetti.

Tiyatronun, yönetmen, oyuncu ve yazardan oluşan 3 bacağı olduğunu, ülkede çok sayıda yönetmen ve oyuncu olmasına rağmen yazar sayısının çok az olduğunu söyleyen Atik, amaçlarının bunun gelişmesine katkı sağlamak olduğunu ifade etti.

Ülkede ilk kez müzikal ve çocuk oyunu yazma yarışması düzenlendiğini de anımsatan Atik, bu yarışmalara yönelik çalışmaların 5 yıl önce başlatıldığına dikkat çekti.

Yarışmalara Türkçe yazılmak şartıyla, yurt dışından da katılım kabul edileceğini söyleyen Atik, “Alikko ile Caher” skeçlerinin, ülkede batılı tiyatronun gelişmesi konusunda önemli bir rol üstlendiğini, bu nedenle çocuk oyunları yarışmasına bu ismin verildiğini de belirtti.

Her iki yarışma jürisinin yüzde 90’ının yerel olacağını bunun yanında jüride yurt dışından da isimlerin yer alacağını anımsatan Atik, 1. “Alikko ile Caher” Çocuk Oyunu yazma yarışmasında, oyunların çocuk gelişimine uygunluğunun da belirlenmesi amacıyla çocuk psikologlarının da yer alacak olmasının önemine dikkat çekti.