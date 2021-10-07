TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit eğitimle ilgili hükümete sert eleştirilerde bulundu, yazda yapılması gereken işlerin Eyül ayında yapılmaya çalışıldığını anlatarak bunu eleştirdi. Geçici öğretmenlerin atandığına dikkati çeken Özyiğit, bunun partizanlık olduğunu vurguladı. Özyiğit, “Sırada bekleyen öğretmenleri atamak yerine geçici öğretmenler atıyorsunuz. Bu açıkça partizanlıktır. Sınava girip hak kazanan gençleri tayin etmek gerekir, Kamu Hizmeti Komisyonu derhal bu atamaları yapmalıdır. Bu gençlere hakkınız veriniz” dedi.

“Ortada hükümet yok”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ortada bir hükümet olmadığını ifade ederek memleketin bir yüz karası yaşamakta olduğunu belirtti.

“Mecliste hükümet yok. BRT’ye çağrıda bulunuyorum, BRT Kıbrıs Türk toplumun malıdır, burayı (meclisi) gösteriniz” şeklinde konuşan Özyiğit hükümete sert sözlerle yüklendi.

Meclis Genel Kurulu’nda konuşan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit “Eğitimde 3 ay yaz tatilinde uyudunuz” diyerek Eğitim Bakanı Amcaoğlu’na seslendi.

Kendisinin de okul müdürlüğü yaptığını hatırlatan Özyiğit, 10 Eylül sonrasında hafta sonu bazı okulların çalışma saatlerinde değişikliği gidildiğini anlattı. “Haziran ayında bunları yapmak bu kadar zor mudur? Yazda ne yaptınız ki Eylül ayında sendika ile anlaşarak değişikliğe gittiniz. Sonra eğitimden anlamazsınız deyinde gücünüze gidiyor” diyen Özyiğit yüz yüze eğitimin devam etmesi için gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini belirtti.

Eğitimin okul idarecileri ve öğretmenler sayesinde sürdüğünü sözlerine ekleyen Özyiğit öğretmenleri kutladı.

“Hala daha öğretmen eksiklikleri tamamlanmadı, hala bazı okullarda idareci yok. Ağustos ayında öğretmenler nereye gideceğini bilmeli. Eylül’de bu işler yapılmaz! Bu eğitimden çalmaktır” diyen Özyiğit, 10 gün mülakatları yapılan 93 öğretmenin atamasının beklemede olduğunu kaydetti. Eğitim Bakanı’na “neyi bekliyorsunuz?” diye soran Özyiğit, “Sırada bekleyen öğretmenleri atamak yerine geçici öğretmenler atıyorsunuz. Bu açıkça partizanlıktır. Sınava girip hak kazanan gençleri tayin etmek gerekir, Kamu Hizmeti Komisyonu derhal bu atamaları yapmalıdır. Bu gençlere hakkınız veriniz” diye konuştu.

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