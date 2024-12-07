Gazimağusa’da Ayşe Kürü hayatını kaybetti

Gazimağusa’da sakin Ayşe Kürü (68), kalmakta olduğu evinde aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp veya cebir izine rastlanmadı. Ölüm sebebi yapılacak otopsi sonucunda tespit edilecek olup, polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.