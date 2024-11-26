Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefon hatlarında arıza...
Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne ait telefon hatlarında arıza meydana geldi.
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Gazimağusa Polis Müdürlüğü'ne ait telefon hatlarında arıza meydana geldi.
Polis Basın Subaylığı, telefon hatları ile 155 Polis İmdat hattının devre dışı kaldığını bildirerek alternatif numara duyurdu.
Gazimağusa Polis Müdürlüğü telefonlarındaki arıza giderilinceye kadar (0392) 366 5310 çağrı numaralı hattın kullanılması istendi.
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