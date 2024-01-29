Gazimağusa - Karpaz Anayolu'nda kaza... 1'i ağır, 3 yaralı

Gazimağusa - Karpaz Anayolu'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'ndan verilen bilgiye göre, Gazimağusa - Karpaz Anayolu'nda bugün saat 13.00 sıralarında ML 053 plakalı aracı ile güney istikametine doğru seyreden 78 yaşındaki Mehmet Çelik, emniyet şeridine geçmesi sonucu o esnada emniyet şeridi içerisinde duran 51 yaşındaki Osman Batular yönetimindeki RHA 4124 plakalı araca çarptı.

Kaza sonucu yaralanan ML 053 plakalı araç sürücüsü ve araçta yolcu olan Ayşe Beştemur ile RHA 4124 plakalı araçta yolcu olan 48 yaşındaki Hasan Kurt yaralanarak Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada ağır yaralanan Ayşe Beştemur Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, diğer yaralıların tedavilerine Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde devam ediyor.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.