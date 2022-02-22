Gazeteciler Birliği: “Medya yasal zeminde güçlendirilmeli”

Kamuoyu açıklaması yapan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, medyanın gerek ekonomik, gerekse yasal zeminde güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri, başta iktidar partileri olmak üzere tüm siyasi partilerin dikkatine getirdi.

Medya sektöründe özellikle son dönemde gelinen noktada bazı saptamalarını kamuoyu ile paylaşan Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği, yeni hükümetten beklentilerini açıkladı.

Birlik tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Adamızda 133. yıl önce Türkçe dilde yayımlanan ilk gazeteyle varlık göstermeye başlayan Kıbrıs Türk medyası, 1960’lı yıllarda radyo, 1970’li yıllarda da televizyonun yayına girmesiyle çoğalarak günümüzün internet çağına uygun değişimlerle işlevini sürdürmektedir.

Demokrasiler için olmazsa olmaz unsurlardan biri olan medyanın ülkemizde geçirdiği evreler zorluklarla doludur. Bu nedenledir ki dünya basın tarihindeki dönüm noktaları Kıbrıs’ta biraz daha geç gerçekleşmiştir.

Yine de basın tarihimiz, mesleğine tutkun bir avuç gazetecinin özverisiyle başarılarla doludur.

Dijitalleşmeye ayak uydurarak zemin kaybetmeme mücadelesi içindeki Kıbrıs Türk medyası, son iki yıldır dünyayı sarsan Covid-19 salgınında da ciddi bir sınav vermektedir.

Gazeteciler salgına dair her şeyin (bilgi/düzenleme/uyarı vs.) halka haber olarak ulaşmasını sağlarken, bir yandan da ekonomik olarak ayakta kalma mücadelesi vermek durumunda kalmıştır. Çünkü, medya kuruluşlarımız zaten kırılgan olan ekonomik güçlerini salgında hepten yitirmiştir.

Bu süreçte hükümetlerin, diğer sektörler için de yetersiz kalan destekleri, basın için hiç düşünülmemiş, basın örgütlerinin girişimleri sonucu az da olsa destek sağlanmıştır. Oysa medyaya destek bir rüşvet değil özgürlüğe yatırım olarak görülmelidir.

Ülkemizde son on yıl içindeki gidişat medya sahiplik yapılarında ciddi bir değişime yol açmış, meslek etiğinden uzak içerikte yayın yapanların sayısında kaygı verici artış gözlemlememize de neden olmuştur.

Bizler, medyanın ülkemiz için önemini özel günlerde süslü demeçlerin ötesinde bir içerikte görmek isterken iktidarlar, siyasi ve ekonomik güç odakları, çok sesliliği değil kendi seslerinin duyulmasını istiyor. Özgürlük derken sadece kendileri gibi düşünenlerin özgürlüğünü önemsiyor.

Özellikle son yıllarda gazetecilik disiplinlerinin uygulandığı değil, propaganda aracına dönüşmüş bir medya yaratıldı.

Bugün Kıbrıs Türk medyasındaki kirlilik bu zihniyetin eseridir. Çünkü ne kamu medya kurumlarında ne özel medyadaki rekabet koşulları doğru yönetilebilmiştir.

Yeni hükümetin kurulduğu bugünlerde, Kıbrıs Türk medyasının en büyük örgütü Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği olarak bazı saptamalarımızı ve medyamızın gerek ekonomik, gerekse yasal zeminde güçlendirilmesi için yapılması gerekenleri, başta iktidar partileri olmak üzere tüm siyasi partilerin ve kamuoyunun dikkatlerine getirmek istiyoruz.

Ülkemizde gazetecilerin ifade özgürlüğü ve gazetecilerin KKTC yasalarına göre habere ulaşma yönündeki engellerin kaldırılması taviz verilemeyecek talebimizdir.

Ülkemizin basın özgürlüğü sıralamasındaki konumunu yükseltecek çalışmalar şarttır.

Tüm siyasi partilerimiz, çok sesliliğe sözde değil gerçekten tahammül edecek zihniyetin ağırlık kazanması için ellerini taşın altına koymalıdır.

Kıbrıs Türk hukukunda medyayı kısıtlayıcı, çağ dışı kalmış, birçok davaya zemin oluşturan yasa maddelerinin ciddiyetle ele alınması için hukukçular ve gazetecilerden oluşacak bir grup tarafından çalışma yapılarak Meclis’e sunulmalı ve yasalarda gerekli değişiklik yapılmalıdır.

Ceza Yasası’ndaki “müfsit yayınlar” başlığı altında gazete yayınlarına dava okunmasına mahal veren maddelerin hiç gecikmeden mevzuattan çıkarılıp, gazeteciler üzerindeki bu baskının kaldırılması talebimizdir.