Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Adayı Tufan Erhürman, Ekim ayındaki Cumhurbaşkanlığı seçiminde kendisine destek vereceğini açıklayan bağımsız vekiller, Ayşegül Baybars, Jale Refik Rogers ve eski milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu’na teşekkürlerini iletti.

Kişisel sosyal medya hesabından açıklama yapan Erhürman, “Gailemiz ortaktır; ülkemizdir, halkımızdır, çocuklarımızdır” dedi, “Hiç kimse dışlanmayacak, dışarıda kalmayacak, Cumhurbaşkanlığı bir saray, bir köşk, bir makam değil, bu halkın evi olacaktır” ifadelerini kullandı.

CTP’nin adayı Erhürman’a daha önce Toplumcu Demokrasi Partisi de (TDP) destek vereceğini açıklamıştı.

Erhürman’ın açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı adaylığımı açıklarken bir davet yapmıştım. Bu ülkenin, bu halkın, çocuklarımızın gailesini çeken herkesi yol arkadaşlığına davet etmiştim. Bölmeyip birleştirmekte, parçalamayıp bütünleştirmekte, davetimi kabul eden tüm yol arkadaşlarımla birlikte yürümekte ve geleceğimizi bu halkın tüm kesimleriyle birlikte inşa etmekte kararlıyım.

Meclis’te birlikte çalıştığımız sevgili Jale Refik Rogers ve Gülşah Sanver Manavoğlu’na ve hem Meclis’te hem de Bakanlar Kurulu’nda birlikte görev yaptığımız sevgili Ayşegül Baybars’a açık ve samimi destekleri için yürekten teşekkür ediyorum.

Gailemiz ortaktır; ülkemizdir, halkımızdır, çocuklarımızdır.

Sözümüz sözdür: Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı, Anayasa’da verilen görev doğrultusunda halkın bütünlüğünü temsil edecek, bölmeyecek, parçalamayacak, daha önce hangi partiye oy vermiş, hangi partiyle birlikte görev yapmış olduğuna bakılmaksızın, liyakat esasına göre bu ülkenin yetişmiş tüm insanlarıyla birlikte çalışacaktır. Hiç kimse dışlanmayacak, dışarıda kalmayacak, Cumhurbaşkanlığı bir saray, bir köşk, bir makam değil, bu halkın evi olacaktır.

Bu ülke, bu halk, çocuklarımız için çıktığımız bu yolda yol arkadaşlığı davetimi kabul eden ve edecek herkese bir kez daha yürekten teşekkür ederim.

Halkımızla birlikte yürüyecek, birlikte kazanacak, bu güzel ülkeyi birlikte yöneteceğiz…"