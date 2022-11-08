Fuat Oktay, geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bu akşam Kıbrıs'a geldi

Oktay'ı Ercan Havalimanı'nda atanmış başbakan Ünal Üstel, bazı atanmış bakanlar, milletvekilleri, askeri yetkililer ve öteki yetkililer karşıladı.

Oktay, yarın çeşitli temaslarda bulunacak, açılışlar yapacak.

Yarın sabah Güzelyurt’ta kadın üretici ve girişimcilerle bir araya gelecek olan Fuat Oktay’ın ziyaretinde çok sayıda hibe programı ile proje de açıklanacak.

Fuat Oktay ayrıca Lefkoşa’daki Başbakanlık Veri Merkezi’nde toplu açılış ve tanıtım töreninde konuşma yapacak.

Açılışı yapılacak projeler arasında Kamu Veri Merkezi, Güzelyurt-Lefke yolu ile köy yolları bulunuyor.

Ayrıca Türkiye’den Kırbıs'a su temin projesinin önemli bir parçası olan Orta Mesarya Ovası Sulama İletim Hattı yapımının birinci kısım tanıtımı ve 207 kilometrelik Depo Bağlantı Hattı Projesi’nin tanıtımı yapılacak.

Öte yandan Fuat Oktay’ın ziyareti sırasında iki ülke arasında imzalanan ek protokol kapsamında aktarılacak kaynakla ilgili detaylar da açıklanacak. Başbakan Ünal Üstel geçen hafta düzenlediği basın toplantısında ek protokol kapsamında 1 milyar 97 milyon TL tutarındaki kaynağın Kıbrıs'a geleceğini açıklamıştı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın temasları BRT’den canlı olarak ekranlara taşınacak.

Fuat Oktay yarın saat 16.00’da BRT’de özel yayına da katılarak, açıklamalarda bulunacak.