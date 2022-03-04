‘Fidan Dikme’ Etkinliği’nde gerginlik!

5 sivil toplum örgütü Girne dağlarının kuzey yamacında Güven-Yapı tarafından site yapımı için tahrip edilen, iş araçları ile çalışma başlatıldıktan sonra Bakanlar Kurulu kararıyla orman arazisi olarak ilan edilen 74 dönümlük araziyi ağaçlandırmaya gitti, Güven-Yapı Kooperatifi üyeleri karşı çıktı.

Biyologlar Derneği, Yeşil Barış Hareketi, Doğapark, Peyzaj Mimarlar Odası ve Orman Mühendisleri Odası iş birliğiyle şu sıralar düzenlenen ‘Hayat Ormanı Fidan Dikme Etkinliği’nde, Güven-Yapı Kooperatifi üyeleri de hazır bulundu, Kooperatifin avukatı, 15 gün öncesine kadar kendilerinin kirayı yatırdıklarını ve Maliye Bakanlığı’nın da bu parayı aldığını savundu.

Polisin de güvenlik önlemi aldığı etkinlikte gerginlik yaşanıyor.

Çevreciler: "Girne'ye nefes olacak olan bu alanın yeşillenmesi için çalışmalarımız sürecek"

Çevreciler tarafından fidan dikiminde yapılan açıklamada, uzun süredir bu alanın betonlaşmaması için mücadele verdikleri ifade edildi. Alanın yeniden yeşillenmesi için mücadeleye devam edileceğini kaydeden çevreciler, "Girne'ye nefes olacak olan bu alanın yeşillenmesi için çalışmalarımız sürecektir" dedi. Kamusal alanlara küçük bir dokunuşun bile önemi olduğu belirtildi.

Efendi: "Çevreyle ilgili mücadelelerimize devam edeceğiz"

Gönüllü Avukat Emre Efendi de fidan dikiminde açıklama yaptı. Efendi, burasını orman arazisi olarak ilan edildiğinin altını çizdi, kamusal bir konu nedeniyle burada olduklarını anlattı. Efendi, "keşke daha kalabalık olsaydık, bilinsin ki dernekler olarak konu davalara eklenmek için müracaatımız olacak. Biz de bu davalara katılacağız." dedi.

Efendi, özetle şöyle devam etti: "Burası Orman arazisidir, aslı suç işleyen burada olan şirkettir. İdare otoritesini kullanıp bu iş araçlarını buradan kaldırsın. Kira alınmaya devam edildiği ifade ediliyor, bu tamamen yanlıştır. İdare kira almaya devam ediyorsa hata yapmaktadır, yapılmazsa biz yapacağız, takipçisi olacağız. Burada 3 milletvekili var, diğerleri nerede? Siyasi partiler artık çevre konusunda duyarlı olmalı, halk da bunu görmeli. Çevreyle ilgili mücadelelerimize devam edeceğiz" dedi.

Güven-Yapı Kooperatifi Basın Sözcüsü ve avukatı:

“Ekim hukuken mümkün değil”

Kooperatifin avukatı, 15 gün öncesine kadar kendilerinin kirayı yatırdıklarını ve Maliye Bakanlığı’nın bu parayı aldığını ifade etti.

"Fidan dikimi yapılacaksa önce sözleşmemizin feshedilmesi gerekiyordu" diyen avukat, Ekim işleminin hukuken mümkün olmadığını söyledi.

Söz konusu alanda açıklama yapan Kooperatif sözcüsü de bugüne kadar geçmiş iki hükümet döneminde de onay aldıklarını, bu projeye peşinat veren, emekliliğini veren aileler olduğunu anlattı.

"Bize onay veren 5 bakan, ardından iptal için onay verdi, evsiz kaldık" diyen Sözcü, 5 yıldır arazide olduklarını, kimsenin 105 kişinin mağduriyetini anlamadığını ifade etti.

Konuya taraflı yaklaşımlar olduğunu anlatan sözcü, Bakanlar Kurulu'nun veya devlet emlak malzemenin kendilerine hiçbir bildirim yapılmadığını anlattı.