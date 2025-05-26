“Federal çözüm vurgusuyla umutlarımızı dile getirdik”

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Maria Holguin Cuellar, adaya yaptığı ziyarette Ledra Palas geçiş noktasında Barış Derneği üyeleri tarafından karşılandı. Dernek üyeleri, ellerinde "Federal çözüm" vurgusu yapan pankartlarla Holguin’e “hoş geldiniz” dedi.

Barış Derneği Başkanı Ahmet Derya, karşılamaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Federal çözüm vurgusu yapan pankartlarımızla karşıladık” dedi. Derya, görüşmede Holguin’e, “Her yeni başlangıcın biz Kıbrıslılar için yeni bir umut olduğunu” dile getirdiklerini ve kendisine iletilen mesajda, BM Genel Sekreteri’nin çabalarına da teşekkür ettiklerini belirtti.

“Liderlere baskı yapılmalı”

Açıklamasında siyasi mesajlara da yer veren Ahmet Derya, yalnızca temsilcilerin değil, liderlerin de sorumluluk alması gerektiğini vurgulayarak, “Federal çözüm konusunda her iki lidere de baskı yapılmasını rica ettik. Bu yapılmadığı takdirde onların bir şey yapmayacağını belirttik” ifadelerini kullandı.

FOTOĞRAFLAR: ÖZGÜR GAZETE