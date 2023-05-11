“Evkaf’ın dost elini her zaman hissediyoruz”

10-16 Mayıs Engelliler Farkındalık Haftası sebebiyle bugün Engelliler Dayanışma Derneği Başkan’ı Ömer Suay ve dernek üyeleri Evkaf Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter’i ziyaret etti.

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Genel Müdür Prof. Dr. İbrahim Benter, Engelliler Dayanışma Derneğinin yıllardır çok güzel işler başardığını, engelli bireylerimize fırsat verildiği taktirde Kıbrıs’ta ve dünyanın her yerinde başarıya ulaşacak gençlerimizin olduğunu vurgulayarak Evkaf olarak destek vermeye ve farkındalığın artması için düzenlenecek olan çalışmalara katkı sağlamaya devam edeceklerini söyledi.

Evkaf’ın her zaman dost elini hissettiklerini söyleyen Engelliler Dayanışma Derneği Başkan’ı Ömer Suay ise Engelli bireylerin toplumun her yerinde var olduğunu gösterebilmek adına mücadeleye devam ettiklerini ifade ederek vakıf kuran nene dedelerimize ve bu anlayışa sahip çıkan bugünkü Evkaf yetkililerine teşekkür etti.