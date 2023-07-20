Evinden uyuşturucu, hap ve yüklü miktarda para çıktı

Gönyeli’de dün evinde yapılan aramada, 600 gram ağırlığında uyuşturucu, uyuşturucu madde içerien haplar, hassas terazi ve yüklü miktarda nakit para ele geçirilen zanlı D.A.A. tutuklanarak mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayın detaylarını aktaran polis memuru Murat Kermeoğlu, zanlı D.A.A’nın “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (sentetik Cannabinoid Ve Mdma) İthal, Alma, Verme, Tasarruf ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi” suçlarından yargılandığını belirtti.

Polis, 19 Temmuz 2023 tarihinde Narkotik ekipleri tarafından zanlının evinde yapılan aramada, toplamda yaklaşık 600 gram ağırlığında Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu, uyuşturucu madde içeren haplar, hassas tartı cihazı ile uyuşturucu madde satışından elde edildiği tespit edilen 28 bin 690 TL ile 20 Euro nakit para bulunduğunu anlattı.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ifade eden polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlının 1 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.