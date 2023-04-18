Evinde yüzden fazla hap ve kenevir bulundu...

Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucunda ele geçirilen 100’den fazla hap ve hintkeneviri ile ilgili tutuklanan zanlı F.B. mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis, Pazartesi günü Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucun F.B. isimli zanlının evinde uyuşturucu içerdiğine inanılan 152 adet hap ve yaklaşık 10 gram ağırlığında hintkeneviri türü maddenin bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis ayrıca zanlının evinde uyuşturucu satışından elde edildiğine inanılan 5 bin 700 Türk Lirası ve 100 ABD Doları paranın da bulunarak emare alındığını söyledi.

Zanlının yapmış olduğu bazı beyanlar olduğunu ve teyit edilmesi gerektiğini belirten polis, ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.