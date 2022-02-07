Evinde düşüp ağır yaralanan 29 yaşındaki Melelu yaşamını yitirdi

Gönyeli’deki evinde düşerek ağır yaralanan 29 yaşındaki Justine Kelechli Melelu, tedavi gördüğü Kolan Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Polis, 2 Şubat’ta düşerek yaralanan Justine Kelechli Melelu’nun ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağını da duyurdu.

Olay polis bültenine şöyle yansıdı:

“02.02.2022 tarihinde, Gönyeli’de, kalmakta olduğu ikametgah içerisinde düşerek başını çarpıp ağır şekilde yaralanan Justine Kelechli MELELU(E-29), tedavi görmekte olduğu Kolan Hastanesi yoğun bakım servisinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 06.02.2022 tarihinde yaşamını yitirmiştir. Ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacaktır. Soruşturma devam etmektedir”.

Evde başını çarptı, hastanede yoğun bakıma alındı